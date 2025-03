È piena crisi Juve . Dopo il 4-0 subito contro l'Atalanta, i bianconeri vengono sconfitti per 3-0 dalla Fiorentina al Franchi. Seconda sconfitta di fila (con un punteggio pesante) per la Juve, che perde il quarto posto in classifica a favore del Bologna. Attesa nel post-partita per le parole di Thiago Motta , tra interviste e conferenza stampa: segui tutti gli aggiornamenti in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Giuntoli: "Serve equilibrio, dobbiamo analizzare tutto a mente lucida"

"In certi casi si cerca di analizzare le ultime due settimane in maniera lucida. Dopo il Verona venivamo dati in corsa per il campionato, ci vuole equilibrio. Nei prossimi giorni analizzeremo cosa dobbiamo rimettere apposto".

Giuntoli: "L'obiettivo resta entrare in Champions League"

"Non parlerei di obiettivi minimi, abbiamo un progetto che è partito da lontano. Contavamo di avere delle difficoltà. Non dobbiamo pensare a niente, solo all'obiettivo di entrare in Champions League. Dobbiamo uscire da una situazione veramente complicata".

Juve, ecco Giuntoli: "Usciremo dalla crisi con Thiago Motta"

Ecco Cristiano Giuntoli nel post-partita: "In questi momenti dobbiamo stare tutti uniti ed è chiaro che siamo tutti dispiaciuti. Due partite così sotto livello non le avevamo mai fatte. Ne usciremo tutti insieme, ovviamente con Thiago Motta".

Juve, parlerà Cristiano Giuntoli

Nel post-partita per la Juve non parlerà Thiago Motta, bensì Cristiano Giuntoli.

Del Piero duro contro la Juve: "Non c'è stata reazione"

"Non c’è stata una reazione, quando manca vuol dire che sei proprio in uno stato vuoto e questo non rispecchia affatto lo spirito Juve. Puoi vincere o perdere ma sempre a testa alta. Oggi nessuno può dire tra chi era in campo e chi era in panchina di aver dato tutto. Non è così. Non può mancare una reazione quando sei preso a cazzotti così. È mancato l’orgoglio e questa cosa non va bene. È davvero preoccupante". Questa la dura analisi dell'ex Juve Alessandro Del Piero.

Festa Fiorentina, la Juve torna rapidamente negli spogliatoi

In campo scoppia la festa Fiorentina per una grande vittoria, mentre i bianconeri e specialmente Thiago Motta rientrano rapidamente negli spogliatoi.

Thiago Motta trema: è crisi Juve

Quarto posto perso a favore del Bologna e seconda sconfitta di fila dopo il già pesante 4-0 contro l'Atalanta: Thiago Motta è fortemente in bilico, con una profonda crisi Juve dopo le ultime giornate.

La Juve perde il quarto posto in classifica

La sconfitta contro la Fiorentina certifica il sorpasso del Bologna, ora al quarto posto con 53 punti davanti alla Juve con 52 punti.

Juve battuta 3-0 dalla Fiorentina al Franchi

Triplice fischio allo Stadio Artemio Franchi: la Juve perde 3-0 contro la Fiorentina. Gioia e festa per i viola, mentre è piena crisi per i bianconeri. LEGGI TUTTO

