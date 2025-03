Furia Di Livio su Thiago Motta: "Ma chi si pensa di allenare?". E su Del Piero...

La Juventus sta vivendo una delle crisi più profonde degli ultimi anni, come confermano i numeri. Le varie leggende bianconere sono intervenute parlando della situazione, su tutti Alessandro Del Piero e Angelo Di Livio in live sul canale Youtube della giornalista Giulia Mizzoni. L'ex bianconero si è scagliato contro Thiago Motta: "Anche con il quarto posto deve essere sostituito a fine stagione, non è questa la mentalità giusta. Il progetto è fallito. La squadra sta scappando di mano all'allenatore. Sono contro il traghettatore, sarebbe umiliante per la Juve. Se non c'è un allenatore vero io continuerei con Motta da qui fino alla fine per poi lavorare con qualcuno che possa ridare dignità a questa squadra. Ciò che mi sorprende di Motta è che in una partita come Fiorentina-Juve, uno come Gatti non può stare fuori: sa cosa vuol dire giocare una partita del genere, Kelly e altri lo sanno meno. Non c'è una formzione base, si cambiano sempre gli uomini ed è un punto a sfavore dell'allenatore. Sembra che stia allenando una scuola calcio, ma non è così. Alla Juve bisogna portare risultati". Di Livio continua: "Ero molto entusiasta di lui all'inizio, pensavo che potesse fare qualcosa di importante. Invece le cose stanno peggiorando e mi mette paura. Se non arrivi tra le prime quattro ci sarà un buco economico incredibile. L'allenatore si deve confrontare, non deve dire 'qui comando io, sono il leader'. Non è così che si migliora. Yildiz se gli dai la 10 lo devi schierare nelle partite che contano, sennò che glielo dai a fare".