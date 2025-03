Chiellini, il Sostitutor Giorgio

Alla Juve in crisi di (troppe) identità non serve la sostituzione immediata di Motta - con chi poi? -, ma un sostitutor (una semplice erre può fare tutta la differenza del mondo). Da mesi a Motta viene rimproverato di non aver ancora capito la Juve , la sua natura particolare, e ai giocatori di non possedere le palle e lo spirito per aggredire una delle realtà più nobili e complesse del panorama calcistico italiano (domenica il tema è stato abbondantemente trattato perfino da Del Piero con considerazioni centratissime).

Vengo al punto. Nel giro Continassa è rientrato da mesi Chiellini, 40 anni, diciassette dei quali con la stessa maglia (pesante); Chiello che, per inciso, è assai vicino a John Elkann. Il Nostro non sembra tuttavia intenzionato a sporcarsi le mani partecipando a una gestione della quale non condivide probabilmente i metodi e che, almeno per il momento, fa acqua da più parti.

Proprio Chiellini, che riassume in sé il senso più pieno della juventinità, potrebbe essere, a mio avviso, la soluzione, o parte di essa, se solo decidesse di impegnarsi in prima persona per tentare di sistemare gli ultimi mesi di una stagione semicompromessa eppure fondamentale per il futuro prossimo del club.

In che modo? Entrando nello spogliatoio dalla porta principale e diventando così il primo interlocutore del tecnico, ruolo che non si sovrapporrebbe a quello di Giuntoli, né deprimerebbe Thiago, il cui principale interesse è uscire in fretta dalla crisi. Insomma, aiuterebbe entrambi.

La partita di Firenze, nella quale la Juve non ha mostrato alcuna reazione, ha infatti evidenziato la necessità di una rapida assunzione di responsabilità da parte dei giocatori e di una comunicazione interna diversa da quella attuale.

I grandi problemi, nel calcio, si risolvono da dentro. Un’iniezione di spirito juventino potrebbe perciò essere il rimedio verosimilmente più efficace e certamente meno costoso.