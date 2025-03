Thiago Motta e la critica di Danilo così attuale: ecco perché la Juve è in confusione

TORINO - La stilettata di Danilo è ancora attuale. L’ex capitano, salutando in direzione Brasile, definì «fantasioso» il progetto di Thiago Motta. Ebbene, risultati, scelte e formazioni alla mano, si vede che di creatività, se non proprio di fantasia, ce n’è tantissima, tanto da sfociare nella confusione. A otto mesi dall’inizio della rivoluzione, la Juve non ha una ossatura base, un “undici” riconoscibile, e ha perso le certezze che il tecnico aveva costruito all’inizio. La difesa, innanzitutto, e non solo per il combinato disposto degli infortuni di Bremer e Cabal, come testimoniano i sette gol subiti tra Atalanta e Fiorentina. Thiago, infatti, monta, smonta e rimonta la squadra praticamente di partita in partita. Per capirsi, proprio al centro della retroguardia si sono avvicendati, da inizio stagione, otto giocatori: Bremer, Gatti, Kalulu, Danilo, Cabal, Locatelli, Renato Veiga e Kelly. In generale, in alcuni casi si è trattato di scelte per cause di forza maggiore, in altri sono stati esperimenti che non sempre hanno avuto l’esito auspicato. L’allenatore italo-brasiliano ha schierato 39 formazioni diverse in 42 partite. Gli infortuni hanno chiaramente inciso ma a generare incertezza nella mente dei giocatori sono stati i continui cambi di ruolo, le sperimentazioni, le giravolte, come nel caso della fascia di capitano “itinerante”, passata da Gatti ad altri sei compagni prima di trovare posto fi sso sul braccio di Locatelli.