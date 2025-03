Dusan Vlahovic in questa seconda metà di stagione sta trovando sempre meno spazio nella Juventus di Thiago Motta. Nella partita contro la Fiorentina , l'attaccante serbo è rimasto in panchina per novanta minuti. " Finito ingiustamente ai margini ". Così Milos Krasic , ex bianconero e connazionale dell'attaccante, ha parlato ai microfoni di Meridian Sport.

Krasic: "Vlahovic merita un ruolo più importante"

"Dusan merita un ruolo più importante in squadra, soprattutto considerando il giocatore che è. Impressionante ciò che è riuscito a fare a soli 25 anni". Così ha proseguito Krasic, che ha indossato la maglia della Juve cinquanta volte, segnando dieci gol e servendo otto assist. "È giovane, deve solo continuare a lavorare". Quindi, un commento su Thiago Motta: "Credo che l’allenatore dovrebbe adattarsi un po’ di più al suo stile di gioco. Ovviamente è importante rispettare la filosofia dell’allenatore, ma penso che questo gioverebbe all’intera squadra. È un vero goleador!". Il serbo ha chiuso parlando della pressione a Torino: "Una costante nei grandi club come la Juventus. Se non giochi due partite al livello atteso, subito scoppia il caos, indipendentemente da quanto fatto in passato. Devi essere sempre al massimo. Ci si aspetta che tu dimostri costantemente perché sei stato preso, perché sono stati spesi così tanti soldi per te".