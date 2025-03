Davide Bonolis a sorpresa alla Juve: "Benvenuti nel metaverso". Poi i cuori nerazzurri...

"Benvenuti nel metaverso. Ah no, è tutto vero". Così, su Instagram, Davide Bonolis ha annunciato di essere entrato a far parte della Juventus Creators, squadra della YouTuber League. Il figlio d'arte, super tifoso dell'Inter come suo padre, celebre conduttore televisivo, ha aggiunto con autoironia: "Mi sarei aspettato di tutto dalla vita , ma questo sinceramente no. Però, ormai che ci siamo combattiamo. Grazie per l’opportunità. Aura colpo di mercato. P.S.: Mi hanno incastrato, giuro". A corredo del testo un carosello di foto realizzate con l'ausilio della computer grafica per esibire la sua maglia numero 77 bianconera.