Thiago Motta diretta esonero Juve: Tudor a Torino, aggiornamenti e ultime news

Svolta in casa Juve . Thiago Motta a un passo dall'esonero , con Igor Tudor pronto a prendere il posto del tecnico italo-brasiliano. L'ex allenatore di Verona, Lazio e Marsiglia ha accettato la proposta della dirigenza bianconera e ha superato la concorrenza di Roberto Mancini . Tudor atteso a Torino già nella serata di oggi: segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Juve, dove dormirà Tudor

Secondo indiscrezioni, da stasera Tudor dormirà al J Hotel. Sarà davvero così? Sono ore concitate, queste, a Torino

Thiago Motta e il precedente con lo Spezia, ma stavolta...

Non è la prima volta che a stagione in corsa Thiago Motta si trova in crisi. C'è il precedente con lo Spezia: nel dicembre del 2021, Thiago si ritrovò formalmente esonerato a causa delle troppe divergenze con alcuni dirigenti del club. In Liguria si parlò per giorni di un contratto quasi già siglato con Marco Giampaolo, eppure la società fu di fatto impossibiitata a procedere con l’avvicendamento tecnico a causa di una clausola che prevedeva il pagamento di circa 500 mila euro all’italobrasiliano in caso di esonero prima della fine dell’anno. Allo Spezia, in quella fase, mancava liquidità. Motta sfruttò il momento di incertezza, si risollevò e portò tutti dalla propria parte grazie al risultati: il 22 dicembre vinse a Napoli (0-1) e poi, un passo alla volta, costruì un’incredibile salvezza portando la squadra al 16° posto in classifica con 36 punti davanti alla Salernitana e alle tre retrocesse Cagliari, Genoa e Venezia. A fine stagione siglò un accordo consensuale di separazione e poi si legò al Bologna, avviando il ciclo che ha riportato i rossoblù in Champions League dopo 60 anni. Stavolta, però, non sembrano esserci i margini per un ripensamento.

Tudor alla Juventus, che contratto può firmare

Che contratto può firmare Tudor alla Juventus? Igor firmerebbe con Giuntoli un contratto di 4 mesi, fino a luglio, chiudendo quindi il campionato e giocandosi le proprie carte per la riconferma al Mondiale per Club negli Stati Uniti. E poi? Forse avrebbe un’opzione per il rinnovo, ma a favore del club e certamente legata alla qualificazione in Champions.

Thiago Motta, i pregiudizi, le offese e la potenza del tempo: il commento di Zazzaroni

Thiago Motta, i pregiudizi, le offese e la potenza del tempo: il commento di Zazzaroni

Chiellini sempre più vicino alla squadra

Come scrive Giorgio Marota sul Corriere dello Sport - Stadio in edicola oggi, qualsiasi sarà il destino della panchina, il dirigente Chiellini in questa fase così delicata dovrebbe riavvicinarsi alle cose di campo, anche per dare un segnale all’ambiente.

Thiago Motta, i perché dell'esonero

Risultati, ma anche un rapporto sempre più logoro con lo spogliatoio ed, evidentemente, con la dirigenza. Questi i motivi dietro l'esonero di Thiago Motta. Decisivo, anche per motivi economici, il parere della proprietà

Motta, i numeri della sua Juve

L'esperienza di Thiago Motta sulla panchina della Juve sta per chiudersi dopo un totale di 42 partite. 18 vittorie, 16 pareggi e 8 sconfitte, di cui 3 in Serie A. Questo il ruolino di marcia nel corso della gestione dell'ex tecnico del Bologna, con 65 gol fatti e 46 reti subite.

Motta atteso a Torino stasera

Al momento, Thiago Motta non è ancora stato avvisato del cambio in panchina. Anche l'ex centrocampista di Inter e Psg farà ritorno a Torino nella serata di oggi.

Perché scegliere Tudor

Perché scegliere Tudor

I vantaggi e gli svantaggi che si nascondono dietro la scelta della Juventus: perché Igor Tudor e non Roberto Mancini.

Le ultime esperienze di Tudor

Dopo aver vissuto 52 partite al fianco di Andrea Pirlo, da agosto 2020 a maggio 2021, Igor Tudor si prepara a fare ritorno alla Juventus, dove ha scritto pagine importanti da calciatore. Negli ultimi anni, esperienze con alterne fortune sulle panchine di Hellas Verona, Olympique Marsiglia e Lazio.

Motta paga le sconfitte con Atalanta e Fiorentina

Sette gol subiti e zero reti realizzate nelle ultime due partite contro Atalanta e Fiorentina. Dai risultati alle scelte di formazione, fino ai cambi in corso d'opera e alla gestione dello spogliatoio. Thiago Motta paga a caro prezzo la gestione nelle due gare che hanno chiuso il primo ciclo del 2025, che in questo momento condannerebbero i bianconeri all'Europa League nella prossima stagione.

Tudor atteso stasera a Torino

Tudor atteso stasera a Torino

Igor Tudor è atteso a Torino nella serata di oggi. Sta per aprirsi un nuovo capitolo in casa Juve, a pochi giorni dalla sfida di campionato con il Genoa.

Svolta Juve, Thiago Motta a un passo dall'esonero

La strada è tracciata. La Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta dopo le due pesanti sconfitte incassate con Atalanta e Fiorentina. In arrivo Igor Tudor.

