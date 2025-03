Effetto Tudor, ecco come ha aperto il titolo Juve in Borsa grazie al nuovo allenatore

La svolta in casa Juve registra anche la risposta positiva di Piazza Affari in occasione dell'apertura odierna. In crescita le azioni del club bianconero, quotato in Borsa. Dall'esonero di Thiago Motta all'ingaggio di Igor Tudor: su base settimanale, il trend del titolo Juve risulta più solido nella mattinata di oggi, complice l'avvicendamento in panchina.