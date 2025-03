Presentazione Tudor alla Juve: orario e dove vedere in tv la conferenza stampa

È iniziata ufficialmente una nuova era in casa Juventus . Una volta archiviata la parentesi Thiago Motta , Igor Tudor ha cominciato a lavorare alla Continassa senza gran parte dei nazionali. Prima della partita con il Genoa di Patrick Vieira, che segnerà l'esordio del croato alla guida dei bianconeri, ci sarà spazio per la conferenza stampa di presentazione dell'ex tecnico di Udinese, Verona e Lazio. Incontro con i giornalisti che, di fatto, sostituirà la canonica conferenza di vigilia, che avrebbe preceduto Juve-Genoa .

Tudor, data e orario della conferenza stampa di presentazione

La conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor andrà in scena giovedì 27 marzo alle ore 12 presso la Press Conference Room dell'Allianz Stadium di Torino, dove l'ex manager dell'Olympique Marsiglia presenterà anche il confronto interno con il Genoa, valido per la 30esima giornata di Serie A.

Presentazione Tudor, dove vedere la conferenza stampa in diretta tv e streaming

Sarà possibile assistere alla conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor in diretta tv su Sky Sport 24, sul canale 200, e in live streaming su Sky Go, la cui applicazione mobile è scaricabile gratuitamente tramite App Store e Play Store. Una volta sottoscritto l'abbonamento al pacchetto sport, avrete la possibilità di selezionare la finestra di riferimento e seguire in tempo reale la prima conferenza di Tudor. Dalle ore 12, potrete leggere live tutte le dichiarazioni di Igor Tudor su Il Corriere dello Sport - Stadio.