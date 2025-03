Retroscena Juve: perché Giuntoli e la squadra non sono citati nella lettera di Elkann

Una dimenticanza non è. Come non dovrebbe essere un atto d'accusa. Fatto sta che nella lettera rivolta agli azionisti di Exor, redatta come ogni anno dall’amministratore delegato John Elkann, l’assenza della Juventus ha fatto parecchio rumore. Un anno fa il rappresentante della holding che controlla il club si era spinto in slanci ottimistici circa “l’anno zero” da vivere con il restyling dirigenziale, il progetto di crescita “con attenzione alla sostenibilità” e la fiducia nei confronti di Giuntoli, “appena nominato miglior direttore sportivo dell’anno ai Globe Soccer Awards, che contribuirà a plasmare la Juventus del futuro”. Nel 2024 Elkann non nominò Allegri, il cui ciclo in bianconero si stava per esaurire, così come ora non ha nominato la Juventus. Una scelta ben precisa in un momento di grande crisi. Un segnale che non è passato inosservato.