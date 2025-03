Juve, ora serve la cessione di un big: i nomi da cedere per fare cassa

Alt, strada chiusa. È il messaggio che verrà recapitato ai dirigenti della Juve quando, tra meno di un mese, busseranno a casa Exor per conoscere le risorse disponibili nella prossima finestra di mercato. Ed è significativo che John Elkann, ieri, non abbia citato i bianconeri nella consueta lettera di primavera agli azionisti : una scelta che non ha allarmato i vertici della Continassa, visti altri precedenti nel tempo e l’assenza, nel testo della missiva, anche di altre aziende legate alla galassia Exor (vedi il gruppo Gedi). Eppure un anno fa, in quelle stesse righe, Elkann parlò di «anno zero» e di rilancio del club affidato a Giuntoli.

Juve, il piano per fare cassa

Ora, per rinforzare una squadra che dovrà ambire a competere per i massimi obiettivi, quattro giovani pilastri come Gatti, Cambiaso, Yildiz e Vlahovic potrebbero finire in vetrina. Una cessione importante, del resto, farebbe respirare il bilancio. Soprattutto se al buco di 25 milioni per il mancato raggiungimento degli ottavi della coppa europea più prestigiosa, ai 70 milioni già impegnati per i riscatti e all’accantonamento dello stipendio di Motta, si dovessero sommare i mancati ricavi della prossima Champions. Secondo Transfermarkt, la rosa si è deprezzata di 30 milioni (-4,4%) dall’1 febbraio all’esonero di Thiago. Solo Monza, Cagliari e Lecce hanno avuto, in proporzione, un crollo peggiore. Exor chiede dunque autosufficienza e sostenibilità: dal 2019 l’azionista di maggioranza ha versato quasi 600 milioni nelle casse, contribuendo in modo massiccio a una ricapitalizzazione complessiva di 900. È giunto il tempo di camminare con le proprie gambe.

I nomi per incassare: la Juve ci pensa

Senza un altro intervento, al momento da escludere, si tornerà a parlare di sacrificabili. Due rappresentano l’anima italiana della squadra. A partire da Gatti, che nonostante un rapporto quasi compromesso con Motta, risulta essere il calciatore più impiegato con 3.177 minuti. Federico ha un contratto fino al 2028 e da mesi si parla di prolungamento al 2029 con adeguamento di un ingaggio da 1,5 milioni, il più basso tra i centrali della rosa. Ogni discorso, però, è stato rinviato alla fine della stagione, quando sarà più chiaro anche il destino di Tudor. Intanto, sul suo conto si sono informati diversi club: il Newcastle dodici mesi offrì 25 milioni e potrebbe riprovarci, insieme ad altri club di Premier; sul difensore della Nazionale si è informato anche il Napoli. La Juve chiede 30-35 milioni. I bianconeri potrebbero monetizzare anche con Cambiaso, un altro leader che è lentamente scivolato nelle preferenze emotive di Thiago, valutato tra i 50 e i 60. Le voci di un interesse del City, a gennaio, non si sono mai trasformate nell’offertona che anche Giuntoli si aspettava («se arriverà la valuteremo», ammise); giugno però è dietro l’angolo e anche Liverpool, Bayern e Real seguono gli sviluppi.

Juve, i destini di Vlahovic e Yildiz

Il destino di Vlahovic è appeso al filo di Tudor. La prossima sarà infatti l’ultima sessione utile per cedere Dusan, pagato 70 milioni nel 2022, a un prezzo ancora importante. Fin qui sono naufragate tutte le trattative per il rinnovo, l’accordo con il serbo scade nel 2026 e, dopo la miseria dei 153’ giocati in Serie A da quando è arrivato Kolo Muani, esiste una sola strada per non deprezzare ulteriormente il suo cartellino: farlo giocare. Tudor è un suo estimatore e questo può aiutare. Anche il futuro di Yildiz va decifrato: la Juve si aspettava molto di più da lui dopo l’investitura della maglia numero 10 e la centralità nel progetto di Thiago. Il superprocuratore Mendes, vicino alla famiglia del turco, si sta muovendo da mesi per sondare la disponibilità di possibili compratori. Kenan è uno dei figli della NextGen, quindi una possibile plusvalenza da capogiro. Alla Continassa parlano di valutazione vicina ai 100 milioni, la sensazione è che basterà molto meno per aprire il tavolo delle trattative.