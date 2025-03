Le dieci mosse di Tudor che hanno cambiato la Juve in tre giorni

8) Fiducia a Vlahovic

Dusan, a un certo punto della gara, era cotto, mentre Kolo Muani era caldissimo in panchina. Eppure Tudor ha fatto solo tre sostituzioni, lasciando fuori il francese. Il motivo? Far crescere la fiducia in Vlahovic, giù di morale per il trattamento dell’ultimo periodo: Dusan era stato titolare inamovibile fino all’arrivo del collega, poi è finito ai margini senza fronzoli. Tudor non ha bocciato Kolo Muani; all’inizio della sua avventura in bianconero, però ha voluto comunque dire al serbo “conto su di te”.