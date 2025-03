Infortunio Gatti, gli esami non sono buoni: il bollettino ufficiale della Juve

Non arrivano buone notizie in casa Juventus per quanto riguarda le condizioni di Federico Gatti. Il difensore, costretto al cambio nel corso del primo tempo della sfida con il Genoa, si è sottoposto agli accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una frattura composta della diafisi del perone. Una perdita importante per Tudor, che dovrà fare a meno del difensore per circa trenta giorni. Il rientro di Gatti dovrebbe avvenire non prima del 4 maggio, alla terzultima di campionato, con la Juventus chiamata alla trasferta con il Bologna.