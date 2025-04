Perin, il messaggio criptico sui social: è una frecciata a Thiago Motta?

"Faber est suae quisque fortunae". Tradotto: ciascuno è artefice della propria sorte . Una storia criptica, quella pubblicata da Mattia Perin su Instagram. Una locuzione latina dal destinatario non specificato. C'è però un dato oggettivo: questa è stata pubblicata poche ore dopo l'intervista di Thiago Motta al Corriere della Sera. Proprio l'ex allenatore della Juventus è stato accreditato dai tifosi come la persona a cui si riferiva il portiere.

La reazione dei tifosi alla storia di Perin

"Sinceramente sono deluso di come è andata". Questa una delle dichiarazioni di Thiago Motta riguardo la sua avventura alla Juventus. L'allenatore ha anche negato eventuali frizioni con lo spogliatoio. Da come è stata intesa la storia Instagram di Perin, però, il portiere sembra essere di un altro avviso: "Motta ha sicuramente avuto delle colpe nei rapporti umani con la squadra", "Pochissimo spazio all'interpretazione". Questi alcuni dei commenti dei tifosi su X. Alcuni, però, non hanno gradito: "Perin avrebbe potuto risparmiarsela".