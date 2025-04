Juve, Tudor: "Contro il Lecce come una guerra. Thuram? Lo valutiamo". Poi risponde a Capello

Dopo il pareggio all'Olimpico contro la Roma, la Juventus torna allo Stadium per la sfida di campionato contro il Lecce. Un finale di stagione delicatissimo per i bianconeri con l'obiettivo della qualificazione in Champions League che è sempre più cruciale per il futuro prossimo del club. L'allenatore della Juve Tudor ha analizzato la prossima sfida e il momento della squadra. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, preoccupano le parole sulle condizioni di Thuram: "Ha fatto allenamento con la squadra, valutiamo. Ci sono diverse soluzioni per chi può giocare in mezzo, c’è gente forte. Vediamo domani chi giocherà. Mbangula e Perin saranno fuori, torneranno ad allenarsi dalla prossima settimana". Nel weekend si affronteranno Atalanta e Bologna in una sfida chiave per l'evoluzione della lotta Champions: "Per me e i ragazzi non cambia niente, per chi fa calcoli si diverte. Domani alle 20.45 ho una guerra, si mette il casco e si fanno le cose giuste. Si finisce e ci si concentra sul prossimo allenamento. Non si fanno calcoli, solo focus, sul prossimo allenamento e la prossima gara. Il resto conta 0, concentrati su di noi e la nostra crescita. Ogni partita e ogni allenamento vanno fatti al 100%. Stiamo crescendo. Domani c’è una gara super difficile, si gioca sempre contro se stessi. Sei sempre te contro te. Ognuno di loro devono dare alla squadra quello che devono dare. Si crea gruppo, poi le vittorie portano altre vittorie. È sempre una gara te contro te".