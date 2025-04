Processo Juventus : il Tribunale di Roma respinge le richieste degli indagati, il processo va avanti. Accolte le richieste del Codacons , parte civile nel procedimento. Il Gup del Tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni , ha rigettato la richiesta dei legali della Juventus e dei suoi ex dirigenti indagati nell’ inchiesta Prisma su plusvalenze e manovre stipendi , tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli , l’ex vice presidente Pavel Nedved , l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene e l’ex responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici , di annullare la richiesta di rinvio a giudizio per due vizi di forma.

Processo Juventus, il comunicato ufficiale del Codacons

"Nello specifico il Gup, accogliendo le richieste della Procura di Roma e del Codacons, ha rigettato tutte le eccezioni proposte dalle difese degli imputati dichiarando inammissibile la richiesta di incidente probatorio, manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale e rigettato le richieste di nullità della richiesta di rinvio a giudizio", spiega il Codacons. "Il processo va quindi avanti, con la prossima udienza fissata per il prossimo 19 maggio con discussione di Procura e parti civili e interrogatorio di alcuni degli indagati".