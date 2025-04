Juve, allenamento a porte aperte: applausi per Tudor, McKennie in gruppo

La tensione del passato sembra ormai un ricordo lontano. Alla Juventus adesso il clima è maggiormente disteso. Lo testimonia il fatto che i cancelli della Continassa si sono aperti: circa trecento tifosi sono stati invitati dal club per assistere all' allenamento dei bianconeri . Tra i più applauditi senza dubbio Igor Tudor , alla prima seduta aperta da quando è allenatore bianconero sotto lo sguardo del direttore Giuntoli e dell'amministratore delegato Scanavino , presenti a bordocampo.

Bremer al lavoro nel campo secondario. Le condizioni di Yildiz e Koopmeiners

La Juventus sta preparando la trasferta del "Tardini" contro il Parma, in programma lunedì 21 aprile alle 20:45. In vista della gara è nuovamente a disposizione McKennie: il centrocampista statunitense è tornato a lavorare in gruppo. Discorso diverso, invece, per Koopmeiners, Yildiz e Mbangula, che non sono scesi in campo, alle prese con il recupero dei rispettivi problemi. Prosegue la tabella riablitativa Bremer, al lavoro nel campo secondario.