Tudor, traghettatore a chi? Così Igor vuole tenersi la Juve

Se sarà traghettatore lo dirà solo il tempo, ma intanto Igor Tudor si sta giocando tutte le carte del mondo per restare alla Juventus anche il prossimo anno. Per prima cosa pensa a una squadra con due punte ed essere più pericoloso, poi sceglie di giocarsi il tutto per tutto in queste ultime giornate di campionato. La Roma, che ha battuto il Verona, è a meno due in classifica così come il Bologna: se la squadra di Italiano battesse l'