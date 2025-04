Parma-Juve, i convocati di Tudor: c'è una sorpresa

In vista della 33esima giornata del campionato di Serie A, la Juventus ha reso ufficialmente noto l'elenco dei convocati di Igor Tudor per il confronto con il Parma di Cristian Chivu. C'è una sorpresa: oltre al lungodegente Gatti e al giovane Mbangula, fuori anche Teun Koopmeiners, che non sarà rischiato al "Tardini".