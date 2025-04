Tudor non ci sta: "Alla Juve è mancato un po' tutto, non si può prendere gol in quel modo..."

Prima sconfitta sulla panchina della Juventus per Tudor : al Tardini il Parma ha vinto di misura 1-0 . Un risultato che il tecnico croato ha commentato così ai microfoni di Dazn: " Oggi è mancato un po' di tutto . Nel secondo tempo abbiamo spinto ma siamo stati poco pericolosi. Loro nel primo erano stati meglio sulle seconde palle e sull'agonismo. Il gol non si poteva prendere, un cross da 40 metri... Siamo dispiaciuti, ma si va avanti "

Juve, Tudor: "La sconfitta va accettata"

"Ci sono ancora cinque gare e tanti punti in ballo - ha proseguito Tudor - Già tra quattro giorni rigiochiamo. Abbiamo avuto il problema del rinvio, ma non è una scusa. Bisogna adattarsi. Il Parma sta andando forte con un calcio semplice di agonismo. Avremmo meritato almeno un gol. Purtroppo davanti non siamo stati incisivi, è mancato qualcosa. La sconfitta va accettata, si va avanti"

"Ci manca la cattiveria di andare lì a fare gol"

Infine, un commento sul reparto offensivo: "Si poteva fare di più. Quando arriva la palla negli ultimi 20 metri va messa dentro, poi si rischia. A noi ci manca quella cattiveria di andare lì a fare gol, non solo di partecipare. Bisogna lavorare su questo, si deve crescere e avere cattiveria altrimenti non si vince solo con gli schemi e i sistemi".