TORINO - Non è un periodo fortunato per il difensore inglese della Juventus Lloyd Kelly . Prima le critiche feroci ricevute dopo la modesta prestazione fornita con il Parma, ora un infortunio che rischia di bloccarlo fino al termine del campionato. Domenica sera, al termine della sfida casalinga vinta contro il Monza, Kelly ha confidato allo staff medico della Juventus di avere un fastidio alla gamba.

Kelly, il comunicato della Juve

Oggi un comunicato apparso sul sito del club ha fatto chiarezza sull’entità dell’infortunio: ”Lloyd Kelly - si legge nella nota ufficiale - questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero”. Il difensore salterà le prossime due trasferte di campionato in programma contro Bologna e Lazio. In ogni caso, lo staff medico cercherà di recuperarlo per le ultime due sfide della stagione.