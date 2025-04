Juve, Yildiz squalificato per due giornate: la decisione del giudice sportivo  

Squalifica e ammenda per Yildiz. Salterà Bologna e Lazio

Una perdita importante, quella di Yildiz, per Tudor in vista della corsa per un posto in Champions League. La Juventus è attualmente al quarto posto con 62 punti in classifica, ma coinvolta in quel groviglio di squadre che, fino alla Fiorentina ottava, sono chiuse in appena tre punti. E nelle prossime due partite i bianconeri saranno impegnati in trasferta in due scontri diretti, contro Bologna e Lazio. Sin da subito Yildiz si è pentito del gesto, chiedendo scusa prima in campo, quindi sui social. Oltre alla squalifica, Yildiz ha ricevuto un'ammenda di 10mila euro. Questo quanto riportato dal comunicato del giudice: “Squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di € 10.000,00 Yildiz Kenan (Juventus): per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria”.