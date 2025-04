La media Tudor porta la Juve in Champions: solo la Roma può rovinare i piani 

I calcoli per il cammino della Juventus

Continuando così, la Juve chiuderebbe a quota 70. L’anno scorso l’Atalanta arrivò quarta con 69 punti, due stagioni fa il Milan occupò quella stessa posizione raggiungendo i 70, come la Juve di Allegri nel 2021-22. Attualmente si contendono la Champions 6 squadre raccolte in 6 punti, addirittura ci sono 5 club in 3 lunghezze non considerando l’Atalanta terza. Dove non arriva la matematica, però, può tentare di spingersi la logica: se i bianconeri dovessero uscire indenni dai prossimi due scontri diretti - entrambi in trasferta - contro Bologna e Lazio, l’obiettivo sarebbe pressoché raggiunto. Lo scenario del doppio pareggio al Dall’Ara e all’Olimpico non sarebbe quindi da scartare a priori. A quel punto Tudor non arriverebbe quarto solo nel caso in cui il Bologna chiudesse a 71 collezionando 9 punti tra Milan, Fiorentina e Genoa. Pareggiando con la Juve, la Lazio potrebbe invece arrivare a 70, ma con gli scontri diretti a sfavore. C’è poi la strada gloriosa: battendo uno tra Italiano e Baroni, Igor potrebbe essere raggiunto alla soglia dei 72 solo da Ranieri, obbligato a vincere le ultime quattro partite e poi far valere la differenza reti (al momento Juve a +20 e Roma a +17). I bianconeri dovranno considerare nella lotta anche la Fiorentina solo nella prima ipotesi, cioè di doppio pareggio e poi di doppia vittoria (8 punti); Palladino dovrebbe a quel punto vincerle tutte, ma questo filotto viola escluderebbe automaticamente quelli di Bologna e Roma, che la Fiorentina dovrà affrontare in questo finale rovente.