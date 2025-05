Juventus, anche con Tudor resta la pareggite: il confronto con Motta nei numeri

La Juventus fatica a ingranare anche con Tudor. Scelto per dare una scossa all’ambiente in una corsa a un posto in Champions che sembrava quasi compromesso, il tecnico croato non sembra aver risolto alcuni dei problemi che si vedevano con Thiago Motta. Quella ottenuta contro il Bologna, infatti, rappresenta già la seconda “X” in sei giornate con l’ex difensore in panchina e i tifosi bianconeri rivedono i fantasmi della “pareggite” che aveva caratteri