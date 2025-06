Juve, Kolo Muani e Conceiçao giocheranno il Mondiale per Club: è ufficiale

Juve, Kolo Muani e Conceiçao al Mondiale per Club: ora è ufficiale

"Randal Kolo Muani e Francisco Conceição giocheranno il Mondiale per Club con la Juventus", questo l'annuncio della società bianconera sui propri canali social ufficiali, a pochi giorni dalla partenza per gli Stati Uniti. Al contrario di Renato Veiga, rientrato al Chelsea per la competizione in programma negli States, l'attaccante della nazionale francese e il fantasista portoghese faranno parte della spedizione della Vecchia Signora, come da accordi con Psg e Porto. Due elementi importanti per il gioco e per le idee di Tudor, in attesa di capire se resteranno in Italia anche nella prossima stagione.