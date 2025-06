Attacco Juve, per Gyokeres la concorrenza saudita

Soffia il vento del deserto sull’attaccante che non conosce la siccità del gol. Su Viktor Gyökeres , il centravanti da 54 gol in una sola stagione, si sta lanciando con veemenza l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Quella con la Juventus è una curiosa sovrapposizione d’intenti: la Signora punta Osimhen? Lo vogliono anche i sauditi. Madame sonda l’ineresse del portentoso centravanti svedese? Ci si fionda pure la corazzata di Riyad, intenzionata a regalare all’ex allenatore dell’ Inter un bomber di razza battendo la concorrenza bianconera e quella del Manchester United. In qualsiasi caso, nessuno avrà il rinforzo offensivo in tempo per il Mondiale per Club: la finestra extra fissata dalla Fifa si è conclusa senza particolari fuochi di artificio - Reijnders al City, avversaria della Juve nel girone, è un’eccezione - e le società che non hanno mosso pedine in questi primi dieci giorni di giugno stanno già lavorando per luglio.

Il tesoro

Giuntoli aveva predisposto un tesoretto da 85 milioni per Osimhen: su quell’operazione, divenuta più complicata dopo la separazione dal dt, la morsa si è allentata anche perché le pretese del calciatore sono alte; ad esempio, Osi avrebbe rifiutato un’offerta da 40 milioni più bonus dal club arabo, interrogandosi sull’opportunità di approdare a soli 26 anni in un campionato in crescita ma non ancora al top. Stesso discorso vale per Al-Qadsiah, altra società della Saudi Pro League. Sul nigeriano resta forte il Galatasary, che spera nella permanenza dopo il prestito. Se Osi ha una clausola (per l’estero) fissata dal Napoli a 75 milioni, Gyökeres ne ha un’altra (per tutti) da 100, e chiede 10 milioni di ingaggio. Cedendo Vlahovic che ne percepisce 12, la Juventus potrebbe anche guadagnare da questo turnover. Sempre che Dusan chiarisca le proprie intenzioni; ci sono già stati dei contatti con Comolli e la situazione non sembra essere cambiata: il serbo, in scadenza nel 2026, va verso l’addio. Gyökeres, dal canto suo, apprezza le lusinghe bianconere. C’è un solo ostacolo: la determinazione del presidente dello Sporting, Varandas: «Non esigeremo la clausola di rescissione, ma minacce, ricatti e offese con me non funzionano - ha tuonato ad “A Bola” - Una cosa posso garantirla: Gyökeres non parte per 60 milioni più 10. Con questo gioco dell’agente la situazione sta solo peggiorando. Fino a questo momento non abbiamo ricevuto nemmeno un’offerta. Posso solo garantire che non chiederò 100 milioni». Una chiusura da una parte, un’apertura dall’altra.

David e Retegui

La Juventus, comunque, non ha mollato l’altra pista per il suo attacco, quella che conduce a Jonathan David. Il canadese è svincolato e, a forza di tergiversare, ha già visto passare davanti a sé diversi treni. La Juventus una sua proposta l’ha avanzata: contratto di cinque anni a circa 6 milioni netti a stagione, più un bonus alla firma di 15 milioni, leggermente inferiore rispetto alla richiesta dell’entourage che ovviamente punta a massimizzare trasferendo il suo gioiello a parametro zero. Resta sullo sfondo, ma pronto a balzare in pole, l’azzurro Mateo Retegui. Il tavolo delle trattative per il centravanti dell’Atalanta si apre con una puntata da 40-45 milioni.