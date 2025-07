David si avvicina alla Juve: c'è l'accordo, mancano gli ultimi dettagli

La Juventus è pronta ad accogliere un importante rinforzo in attacco. Dopo l'eliminazione dal Mondiale per club per mano agli ottavi di finale in seguito alla sconfitta contro il Real Madrid, nella notte italiana è stata raggiunta l'intesa tra la società bianconera e l'entourage di Jonathan David per il trasferimento dell'attaccante ex Lille in bianconero. Si tratta del primo colpo dell'era Comolli.