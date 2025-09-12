Tudor diretta in conferenza: tutto su Juve-Inter di domani

15:06

"Abbiamo sbagliato pochissime partite negli ultimi 5/6 mesi"

"Lilian Thuram? Non l'ho sentito". Poi prosegue: "La motivazione riguarda tutti quanti. Chiaro che quando ci sono avversari più importanti sale. L'allenatore tiene la tensione più facilmente. In tutto l'anno poi però bisogna mantenere alta la tensione in tutte le partite. Domani sarà una bella partita da giocare con due squadri forti. Spero che la gente si diverta, soprattutto i nostri. È solo la terza di campionato, poi ne mancano altre 35. Nessun esame, e nessun salto, c'è un percorso che la squadra sta facendo da 5/6 mesi in cui ha sbagliato pochissime partite. Rimane una partita importante, ma poi non c'è nessuna particolarità. Non so cosa cambia questa partita. L'Inter ha una certa maturità ed esperienza, da tanto tempo giocano insieme".

15:03

Inizia la conferenza di Tudor

Inizia la conferenza stampa di Igor Tudor: "Due settimane sempre particolari durante la pausa per le nazionali. Bisogna pensare giorno per giorno, anche per chi deve riposare e chi lavorare di più. Sensazioni positive, domattina faremo qualcos'altro. Io mi sento bene, positivo. Mi è mancato il calcio giocato".

14:51

Comolli sul mercato e Kolo Muani

La presentazione di Zhegrova e Openda è stata l'occasione anche di fare il punto della sessione estiva di mercato per Damien Comolli: le sue parole.

14:38

Juve, Zhegrova e Openda si presentano

L'esterno arrivato da Lille salterà il Derby d'Italia per un problema fisico, l'attaccante pronto per la sua prima sfida allo Stadium con la maglia dei bianconeri: ieri la presentazione ufficiale in conferenza stampa.

14:25

"Crediamo nello scudetto? Ovvio. Bremer importanza enorme"

L'allenatore della Juve Igor Tudor ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn: "Contro l'Inter vale più di tre punti", ecco cosa ha detto.

14:13

Juve-Inter anche nel mercato: i numeri

Per andare a caccia dello scudetto si possono seguire percorsi diversi. Quelli di Inter e Juventus sembrano addirittura opposti: le differenze delle strategie di mercato delle due.

14:00

La conferenza stampa di Tudor

L'allenatore della Juventus Igor Tudor presenta la sfida contro l'Inter: l'inizio della conferenza è programmato alle 15.

