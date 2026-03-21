Spalletti e la frase svelata in diretta tv: "Cosa mi ha detto Locatelli prima di tirare il rigore"

La spiegazione sugli ingressi di Vlahovic e Milik

Spalletti ha poi spiegato perché ha preferito inserire Milik e Vlahovic (al rientro dopo i rispettivi lunghi stop) per l'assalto finale piuttosto che David e Openda, rimasti in panchina: "Servivano attaccanti più fisici, con più forza nei contrasti sulle palle in area e infatti il rigore lo ha preso Vlahovic - ha sottolineato il tecnico della Juve ancora ai microfoni di 'Dazn' -. Se c'è da manovrare c'è bisogno di un tipo di punta, con una squadra tutta chiusa come era il Sassuolo oggi servivano caratteristiche di finalizzazione e forza fisica in area. Siamo stati tutto l'anno a penare per la carenza in attacco, oggi invece avevo quattro attaccanti con caratteristiche diverse e di questo dobbiamo essere contenti - ha aggiunto l'allenatore bianconero - perché la corsa è apertissima e ci sono ancora altre partite".