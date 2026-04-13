Openda è ufficialmente un giocatore di proprietà della Juve: le cifre del riscatto "aritmetico" grazie alla classifica Serie A

Lois Openda è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus . In seguito all'ultimo turno di campionato, per il club bianconero è scattato l'obbligo di riscatto del cartellino del calciatore belga, fissato in estate a 40,6 milioni di euro . Una cifra pagabile in quattro differenti esercizi, e che si va a sommare ai 3,3 milioni di euro spesi in estate per il prestito oneroso.

Juventus ufficialmente tra le prime dieci: scatta l'obbligo per Openda

L'obbligo di riscatto del cartellino di Lois Openda è scattato dopo che i risultati dell'ultimo turno di campionato hanno decretato come la Juventus non possa aritmeticamente terminare la stagione al di sotto del decimo posto in classifica. La squadra di Spalletti, in seguito alla vittoria contro l'Atalanta e la sconfitta del Como contro l'Inter ha raggiunto il quarto posto in solitaria con 60 punti, l'ultimo posto valido per la qualificazione in Champions League.

I numeri di Openda in stagione

Non proprio positiva, la prima stagione di Openda alla Juventus. In campionato l'ex Lipsia ha disputato ventitré partite segnando solo un gol, alla Roma nella gara di andata. Nelle ultime cinque gare Spalletti lo ha tenuto in panchina, senza farlo neanche subentrare. L'altro gol lo ha segnato in Champions League, nella sfida vinta in trasferta contro il Bodo Glimt.