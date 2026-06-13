Carnevali subito al lavoro: da Dibu Martinez a Sorloth e Kolo Muani, si apre un nuovo corso Juve

La nuova Juve è ufficialmente partita. Ieri, con un comunicato, il club ha annunciato il doppio incarico di amministratore delegato e direttore generale per Carnevali, che ha sostituito il dimissionario Comolli e si è immediatamente immerso nel mondo bianconero. Il CdA straordinario ha ratificato le dimissioni del francese, al quale spetta una ricca buonuscita dopo l’addio voluto da John Elkann, anche su indicazione di Giorgio Chiellini. «Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo club ricco di storia e identità - ha dichiarato Carnevali -. Ringrazio la società, l’azionista di maggioranza e John Elkann per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri». Immancabile il saluto commosso del Sassuolo, ex club di Carnevali: «Ringraziamo Giovanni per tutto quello che ci ha dato e insegnato in questi tredici anni di collaborazione con la nostra famiglia e la nostra squadra, augurandogli di raggiungere nuove soddisfazioni professionali» le parole di Veronica Squinzi, ad Mapei e vicepresidente del club.