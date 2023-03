Diretta processo Juve plusvalenze: segui l’udienza preliminare LIVE

La settimana si apre con un appuntamento molto importante per la Juve . Questa mattina infatti è iniziata l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma al Tribunale di Torino . Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

12:00

Processo Juve: tutte le tappe

L’udienza preliminare è solo la prima tappa di un lungo percorso che riguarderà anche la giustizia sportiva. La prossima data clou segnata sul calendario è il 19 aprile, quando si giocherà quella una prima “finale”, con il Collegio di garanzia del Coni che esaminerà il ricorso del club contro la penalizzazione di 15 punti in classifica. TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE

11:40

Riprende udienza preliminare Juve

È ripresa l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino davanti al Gup Marco Picco. Seguono aggiornamenti.

11:25

Juve, nessun imputato presente

La Juventus è indagata come persona giuridica. Nessuno degli imputati è presente nell'aula 2 del Palazzo di Giustizia di Torino, presenti invece i rappresentanti legali. LEGGI LA LISTA COMPLETA

11:06

Pm Gianoglio: "Si va verso il rinvio"

Uscendo dall'aula dopo la sospensione dell'udienza e rispondendo alla stampa presente presso il Tribunale di Torino, il Pm Gianoglio, uno dei titolari dell'inchiesta Prisma, dichiara che l'udienza verrà rinviata: "Si va verso il rinvio, la sospensione è stata decisa dal giudice solo per scrivere il provvedimento".

11:00

La decisione sulla competenza territoriale

La questione della competenza territoriale potrebbe essere decisa nella prossima udienza e non nella giornata di oggi. Si va verso il rinvio del procedimento. Seguiranno aggiornamenti.

10:45

Udienza preliminare Juve, dov'è e come seguirla

L'udienza si svolge a porte chiuse nella Maxi aula 2. L'aula a fianco, la Maxi 1, e intitolata a Giuseppe Casalbore, il giudice del tribunale che condusse il processo di primo grado alla Juventus per la questione doping.

10:35

Consob parte civile, Agenzia delle Entrate e Figc no

La Consob, autorità che vigila sulle attività di Borsa, si è costituita parte civile. Tra le parti civili anche il Codacons, mentre non sono presenti Agenzia delle entrate e Figc.

10:32

Udienza sospesa

Il giudice ha deciso di sospendere l'udienza per le valutazioni sulle richieste delle parti civili che sono state depositate. Circa 30 persone hanno fatto richiesta di costituzione di parte civile. L'udienza preliminare riprenderà tra un'ora.

10:30

Agnelli assente

Assente in aula Andrea Agnelli, uno degli imputati insieme ad altri undici ex dirigenti della società torinese.

10:20

Processo Juve: gli scenari

Si profila un possibile rinvio per diversi motivi. In primo luogo l'udienza di oggi comincerà con la richiesta di chi si costituisce parte civile, in questo caso si sono mossi alcuni piccoli azionisti, meno di una trentina sono quelli che tramite il Codacons chiederanno di essere ammessi, ma non mancano coloro che si sono mossi da soli. In via teorica non si può escludere la comparizione a sorpresa di alcuni calciatori. Tra i motivi che potrebbero portare a un rinvio anche l'ipotesi che i pm Marco Gianoglio e Mario Bendoni possano chiedere di ritoccare i capi d'accusa in seguito a quanto emerso dalle indagini suppletive degli scorsi mesi: al momento della chiusura delle indagini preliminari i reati contestati erano complessivamente quindici. Se i pm dovesse effettivamente modificare i capi d'accusa, la difesa potrebbe chiedere un nuovo termine per esaminare le novità, quindi un rinvio. Infine, soprattutto, al Gup verrà presentata da parte della difesa l'istanza di spostamento del procedimento per competenza territoriale.

10:00

Inizia l'udienza preliminare

È iniziata l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma: il Gup Mauro Picco dovrà esprimeri sulla richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Torino nei confronti della Juve e di dodici ex dirigenti bianconeri nonché sulla richiesta della difesa di spostamento della sede dell'eventuale processo per competenza territoriale. Il Gup potrebbe demandare la decisione ai giudici della Cassazione.

09:55

Cosa rischia la Juve

Inizia la partita della giustizia ordinaria ma non è l’unico match extra calcistico che la Juventus dovrà giocare da qui ai prossimi mesi. L’udienza preliminare che si svolgerà questa mattina è solo la prima tappa di un lungo percorso che riguarderà anche la giustizia sportiva. Ed è proprio l’esito dei procedimenti sportivi a tenere maggiormente in apprensione tutto il mondo bianconero per le possibili conseguenze che potrebbero avere sul futuro della Juve. LEGGI TUTTO

09:40

Entra Paola Severino, avvocato di Arrivabene

Ha fatto il suo ingresso nell'aula 2 del Palazzo di Giustizia di Torino anche Paola Severino, legale di Maurizio Arrivabene ed ex Ministro della Giustizia nel Governo Monti tra il 2011 e il 2013. LEGGI TUTTO

09:35

La difesa Juve arriva in Tribunale

La difesa sarà coordinata dal lavoro degli avvocati Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio. Il primo, associato dal 1989 dello studio Severino (fondato dall'ex ministro Paola Severino), tutelerà la Juventus come società. Tra gli avvocati di maggior spicco e in continua ascesa non solo nell'ambiente milanese, Sangiorgio è fondatore dello studio a cui ha dato il nome e si occuperà della difesa dei principali dirigenti indagati, a cominciare da Andrea Agnelli.

09:32

Juve, non c'è Santoriello

Tocca a Marco Picco, giudice per l'udienza preliminare, a dover decidere su come procedere: se accogliere o meno la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dall'accusa. Ma anche se e come valutare l'imminente istanza di spostamento del procedimento da Torino a Milano (o in subordine Roma) per competenza territoriale che verrà presentata dalla difesa. Magari, come si sussurra, «rinviando la palla in tribuna». Più noti ormai i profili dei pm che compongono l'accusa. Non ci sarà Ciro Santoriello, che si è defilato negli scorsi giorni per questioni di opportunità dopo l'esplosione del caso legato a delle sue battute inopportune che si è lasciato scappare in un convegno del 2019. LEGGI TUTTO

09:30

Quali sono le accuse

Al momento della chiusura delle indagini preliminari i reati contestati erano complessivamente quindici, i principali reati ipotizzati dall'accusa sono quelli di falso in bilancio, false comunicazioni al mercato azionario, false fatturazioni e ostacolo all'esercizio delle autorità di pubblica vigilanza (Consob).