Sentenza Juve, annullamento con rinvio del processo: ridati i 15 punti

ROMA - Rinvio a nuovo giudizio, con la Juventus che in attesa di una nuova sentenza riavrà i 15 punti che le erano stati tolti. Questo ha deciso il Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dai bianconeri in merito al -15 per il caso plusvalenze. Si allungano così i tempi e si rimanda ancora la decisione definitiva sul club bianconero, con la palla che passa ora nuovamente alla Corte d'appello federale (che a gennaio aveva deciso per il -15 e inflitto pesanti inibizioni ai suoi dirigenti).