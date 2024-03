Juve, ecco come si è arrivati allo spionaggio: l'ombra sull'inchiesta Prisma

Zone d'ombra

Ma torniamo alla Signora. Cosa avrebbero in comune le intercettazioni tra i dirigenti sulle attività di mercato (quelle che corroborarono la tesi della Corte d’Appello federale del “sistema volto ad alterare la competizione sportiva”) che venivano sparse come polvere di stelle nei giorni più intensi dell’attività investigativa sui conti della Juve e la fuga di notizie sull’esame-farsa di Suarez per ottenere la cittadinanza italiana? E quale legame potrebbe esserci tra le plusvalenze (giudicate fittizie) e gli spionaggi a orologeria nei confronti di Agnelli il giorno dopo l’adesione al progetto Superlega, di Allegri una settimana dopo la firma del contratto e di Ronaldo in concomitanza con la sua scelta di lasciare la Continassa? Secondo alcuni dei soggetti coinvolti nel processo Prisma, quello che ha portato alla lunga sequela di processi e sentenze fino al -10 in classifica nel 2022-23, esisterebbe un legame tra questa vicenda e il corposo materiale sul dossieraggio abusivo al vaglio degli inquirenti umbri. Dubbi alimentati anche dalla decisione di settembre della Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato l’incompetenza del tribunale e della procura di Torino in merito all’inchiesta Prisma, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Roma (sede della Consob) e facendo ripartire da capo l’intera macchina della giustizia ordinaria. Se chi aveva indagato non era competente, su quali basi si sarebbe poggiato l’intero castello accusatorio? È la domanda che in casa Juve ricorre sempre più spesso. E se la fanno soprattutto coloro i quali hanno pagato in termini di reputazione e squalifiche sportive.