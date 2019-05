ROMA - Lazio e Lucas Leiva, un matrimonio destinato a durare. La società biancoceleste, infatti, ha comunicato di aver prolungato il contratto del centrocampista fino al 30 giugno 2022. Per il brasiliano ex Liverpool, in questa stagione, 25 presenze e un assist alla corte di Simone Inzaghi. Questa la nota ufficiale del club: "La S.S. Lazio rende noto di aver prolungato il contratto economico del calciatore Lucas Leiva Pezzini sino al 30 giugno 2022".