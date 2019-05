L'appello di Lotito: «La finale di Coppa Italia sia una giornata di sport»

ROMA - «È indispensabile sottolineare il rispetto delle regole per far sì che quella di domani sia una giornata di spettacolo e di sport. Rispetto delle regole, orgoglio di appartenenza ai colori biancocelesti». È l'appello che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, rivolge ai tifosi biancocelesti in vista della finale di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio Olimpico contro l'Atalanta. «Mi auguro che i tifosi abbiano un comportamento consono» ha sottolineato Lotito in conferenza stampa. Nell'occasione ha anche presentato il nuovo responsabile per la sicurezza del club biancoceleste, l'ex Prefetto D'Angelo. «La Lazio ha i colori delle Olimpiadi, l'apice dello sport. Quindi vogliamo una giornata di totale pace e serenità, lo stesso attaccamento e determinazione che vogliamo dimostrino in campo i nostri giocatori. I tifosi devono fare i tifosi e noi li aiuteremo nel facilitarli per tifare con passione, ma sempre e solo nel rispetto delle regole» ha aggiunto Lotito. «Sia una bella giornata di sport, che la Lazio abbia la giusta cornice, come l'Atalanta. L'immagine è importante per tutti, l'appello è rivolto soprattutto alle tifoserie più agitate. Il lavoro che si farà alla Lazio sarà su tutto il comparto sicurezza che riguarda il club biancoceleste». D'Angelo è anche tornato sullo striscione che inneggiava a Mussolini esposto a Milano il 24 aprile scorso in occasione di Milan-Lazio: «Prendiamo le distanze da tutto questo, ma non possiamo fare l'equazione Lazio uguale SS o estremisti. La Lazio non si individua in questi soggetti. Noi amiamo i nostri tifosi e per questo vogliamo dare tutto il supporto possibile nell'ambito delle regole».

