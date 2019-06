Inzaghi-Lazio, firma in arrivo

ROMA - La diplomazia ha funzionato. L’intesa è vicina. Simone Inzaghi ha aperto al rinnovo del contratto con la Lazio. L’accordo verbale è stato raggiunto con il ds Tare, oggi è previsto il terzo e ultimo incontro con Lotito che dovrebbe portare alla firma sino al 2021. Due milioni di stipendio più bonus, ecco la base d’accordo legata all’impostazione di un nuovo ciclo. La schiarita, già percepita dopo pranzo, è diventata una luce autentica all’ora di cena. Lotito ha trascorso la giornata in famiglia, si è riposato, lo aspettavano in serata ad un matrimonio, a metà pomeriggio era apparso sereno, possibilista, non ermetico e preoccupato come nei giorni scorsi. Questa mattina si riaggiornerà con Igli Tare, che ha lavorato per ridurre le distanze e trascinare Simone verso il rinnovo.

Ieri sono state gettate le basi con il ds per trovare l’accordo, a questo punto solo da ratificare. Le tensioni si stanno sciogliendo, la settimana ha aiutato le parti a riflettere, a guardarsi intorno, a metabolizzare gli esiti dei primi due confronti, andati in scena a Formello prima della conclusione del campionato. Si è sbloccata la fase di stallo, intesa vicina ragionando su un contratto di due anni (2021) e non tre (2022) come inizialmente proposto da Lotito. Una formula capace di accontentare le parti. L’accordo andrà ratificato e firmato.

