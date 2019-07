Vavro alla Lazio, giovedì le visite mediche

ROMA - Continua la campagna acquisti della Lazio. Mancano infatti solo i crismi dell'ufficialità ma Denis Vavro è ormai un giocatore biancoceleste. Il ds Tare nella giornata di mercoledì ha trovato anche l'accordo con Denis Petras, procuratore del giocatore, per portare lo slovacco alla corte di Simone Inzaghi. Il difensore centrale, classe 1996, ormai ex Copenaghen è atteso nella giornata di giovedì a Roma per le visite mediche di rito alla Paideia. Un affare che costerà al club di Lotito, secondo le indiscrezioni, in totale 10,5 milioni di euro (9 fissi, 1,5 di bonus dal facile raggiungimento).