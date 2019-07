Lazio, visite mediche per Bastos e Valon Berisha

ROMA - Giornata di visite mediche per Valon Berisha e Bastos. I due calciatori sono arrivati stamane alla clinica Paideia per sottoporsi ai consueti controlli di rito e iniziare dunque la nuova stagione con la Lazio di Simone Inzaghi. Lo staff medico biancoceleste porrà particolare attenzione sulle condizioni dell’ex Salisburgo, che in questo periodo ha svolto un programma di recupero personalizzato in Austria ed in Kosovo e che è tornato nella Capitale solo nella giornata di ieri. Assente al ritiro di Auronzo di Cadore anche Bastos che, dopo la Coppa d’Africa, è pronto a mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi.

Anche @quissanga91 è arrivato in clinica per sottoporsi ai test d'idoneità! pic.twitter.com/d7fUoAHiZ4 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 31, 2019