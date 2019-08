Diretta Paderborn-Lazio ore 16: probabili formazioni e dove vederla in tv

PADERBORN - Neanche il tempo di tirare le somme di quanto fatto ieri contro il Bournemouth con uno scoppiettante 4-3 in favore dei biancocelesti, che i ragazzi di Inzaghi ritornano in campo in Germania, a Paderborn per un altro test internazionale. Contro i tedeschi del Paderborn neopromossi in Bundesliga, dopo una corsa dalla terza divisione, la Lazio proverà a limare ancora i meccanismi importanti del 3-5-2 di Simone Inzaghi inserendo i nuovi innesti in modo ancora più deciso. Il protagonista di questo precampionato tuttavia, è una vecchia conoscenza della squadra capitolina: Joaquin Correa sta continuando a suon di doppietta per conquistarsi il posto di spalla di Ciro Immobile e anche con il Bournemouth la vittoria porta la sua firma. In questa amichevole a distanza ravvicinata ci sarà di certo qualche rotazione per Inzaghi che, ci si aspetta, si affiderà in ogni caso agli elementi in cui ripone maggior fiducia.

Diretta tv

Paderborn-Lazio è in programma oggi alle 16.00 alla Benteler Arena di Paderborn e sarà visibile su Lazio Style Channel.

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Badelj, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi.