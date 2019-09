Lazio, i convocati per il derby: c'è Jony

ROMA - Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico della Lazio Simone Inzaghi per il derby contro la Roma, in programma all'Olimpico alle 18. Nella lista figura anche il neo acquisto Jony, rimasto fuori dalla vittoriosa spedizione di Genova per la mancanza del transfer, arrivato negli scorsi giorni.

I convocati di Inzaghi per il derby

PORTIERI: Strakosha, Proto, Guerrieri. DIFENSORI: Vavro, Acerbi, Bastos, Radu, Patric, Luiz Felipe, Lulic. CENTROCAMPISTI: Leiva, L.Alberto, Marusic, Cataldi, Berisha, A.Anderson, Lazzari, Milinkovic, Parolo, Jony. ATTACCANTI: Immobile, Correa, Caicedo, Adekanye.