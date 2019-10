Lotito: "Non sono in Champions per colpa di De Vrij"

ROMA - De Vrij non avrebbe dovuto giocare contro l’Inter. L’ammissione del presidente della Lazio Claudio Lotito durante il forum in redazione al Corriere dello Sport-Stadio sta facendo molto discutere, sui social e non solo. "Le responsabilità di quella partita con l'Inter e la mancata qualificazione in Champions, nonostante i due risultati utili su tre a disposizione, sono di tutti ma in primis le mie perché ho avallato la scelta di far giocare il ragazzo (ovvero de Vrij, ndr.). Sarei dovuto intervenire. Comincio ad avere un'età che mi porta a fare delle riflessioni. Io non l'avrei fatto giocare, abbiamo perso la partita per un suo errore”, ha dichiarato il numero uno biancoceleste.

Lotito: "De Vrij in campo? Il danno l'ho pagato io"

"Nella vita una persona si prende dei rischi se competono solo alla sua persona e non se rischiano di coinvolgere tutto il collettivo. Io ho visto spesso quella partita, se tu noti già nel primo tempo c’era stato un errore del ragazzo che per fortuna l’Inter non riuscì a sfruttare. Quello era un campanello d’allarme. Lì il buonsenso avrebbe dovuto consigliare altro. E’ mancata umiltà in quella circostanza. Il danno l’ho pagato io in prima persona davanti alla gente. Io ho consentito questo, ho consentito di fare questi errori, ho avallato una scelta sbagliata non intervenendo”, ha concluso il presidente della Lazio

