Cassano: "Champions? Lazio unica squadra che può infastidire l'Atalanta"

ROMA - La Lazio, dopo il successo di domenica all'Artemio Franchi contro la Fiorentina, ha conquistato i tre punti anche ieri sera nel match dell'Olimpico contro il Torino. Un 4-0 netto, frutto delle reti di Acerbi, Immobile (doppietta) e autogol di Belotti, che porta la squadra di Simone Inzaghi a quota 18 punti, a una sola lunghezza dalla Roma (quarta) e tre dall'Atalanta, a quota 21 e al terzo posto. Antonio Cassano, dopo la vittoria biancoceleste sui granata, a Tiki Taka si è sbilanciato sulla lotta Champions: "La squadra più attrezzata è l'Atalanta e l'unica che può darle fastidio è la Lazio. Juve, Inter e Napoli vanno avanti e altre squadre non ne vedo". A chi parlava del Torino in lotta per i primi quattro posti, l'ex attaccante della Roma risponde: "Io non ho mai creduto potesse competere per la Champions League".