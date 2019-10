Lazio, Immobile: "Per la Champions serve più continuità"

ROMA - Non si ferma più Ciro Immobile. Sempre più capocannoniere della Serie A: con la doppietta di ieri, la quarta in stagione, l'attaccante della Lazio è arrivato a toccare quota 12 gol in 10 gare di campionato. Gliene manca solo uno per raggiungere i 100 con la maglia biancoceleste. Ospite della trasmissione "I Signori del calcio", in onda su SkySport, il calciatore ha spiegato il momento della squadra e in che cosa possa migliorare: "Manca la continuità dei risultati, nello stare in partita con la testa sempre al 100%, ogni tanto abbiamo dei vuoti. Se vogliamo essere una squadra matura, tosta, che vuole vincere, questo non deve succedere. Ci manca solo questo, perché dal punto di vista qualitativo siamo una squadra sulla quale non si può dire niente. Quando uno ha voglia di giocare, la gente si diverte". Sugli obiettivi, poi, il nazionale azzurro ha aggiunto: "Mi piacerebbe lavorare per lottare e arrivare in Champions. Le squadre sono queste: ci siamo noi, la Roma, il Napoli, l'Atalanta. Ci giochiamo il quarto posto. Credo sia importante la continuità, se fai quello, puoi andare avanti. Poi, mi piacerebbe andare avanti in Europa League, è una competizione che mi affascina".

