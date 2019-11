Lazio, la fascia dei dubbi: ecco i ballottaggi per il Milan

FORMELLO - Inzaghi ha incensato Ciro e ha caricato Correa: «Farà una grandissima partita a Milano, l’ho visto carico». Giocheranno in coppia, formeranno l’attacco anti-Milan così come è stato al Franchi. Si invoca il gol numero 100 di Ciro, si cerca il colpo d’autore del Tucu, deve farsi ancora più largo nei tabellini, i gol rifilati all’Atalanta e alla Fiorentina vanno moltiplicati il più possibile, contro il Toro (entrando in corsa) è tornato a mangiarseli.

In attacco Correa in campo dal 1' con Immobile

Simone non ha dubbi in attacco, sarà Caicedo a fare spazio all’argentino. E sembra aver risolto il rebus difesa: Luiz Felipe e Bastos dovrebbero associarsi ad Acerbi. In questo caso verrebbero cambiati due uomini su tre rispetto a mercoledì (ossia Patric e Radu). A destra attaccheranno Hernandez e Çalhanoglu, serve un difensore con caratteristiche diverse da Patric (più palleggiatore che marcatore). Luiz Felipe deve scuotersi, ha deluso contro Bologna e Atalanta, ha perso il posto, se lo riavrà dovrà meritarlo.