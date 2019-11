Terremoto Albania, la Lazio scende in campo: avviate le donazioni

ROMA - In casa Lazio si mette subito in moto la macchina degli aiuti per l’Albania. Il club biancoceleste, dopo il terremoto che ha sconvolto il paese dei Balcani, ha diramato un comunicato ufficiale per aprire alle donazioni: “Nella scorsa notte una forte scossa di terremoto ha colpito l’Albania. Il dolore non ha parole. Le disgrazie non hanno un perché. Necessario è dare sostegno alla popolazione ed alle famiglie colpite. La S.S. Lazio, pertanto, intende sensibilizzare i propri sostenitori, e non solo, su tale vicenda. Esprimendo profonda vicinanza, il Club segnala il seguente IBAN per effettuare donazioni a favore della popolazione albanese colpita dal sisma. Intestatario: contributo Volontario Emergenziale IBAN: AL2212110160000000000300003”. Poche ore fa erano arrivate anche le parole del ds della Lazio, Igli Tare, sconvolto da quanto accaduto.