Lazio, la formazione anti-Cluj: Inzaghi pronto al turnover, dubbio Caicedo

ROMA - Simone Inzaghi ci crede ancora, ma dà spazio al turnover in Europa League. Contro il Cluj alla Lazio serve la vittoria, poi bisogna sperare (e vincere di nuovo) all’ultima giornata. Per andare avanti, insomma, le chance sono pochissime. Il tecnico biancoceleste pensa più ad Udinese e Juventus, le prossime sfide per continuare a correre in campionato. A riposo Immobile, ma non Acerbi.

La Lazio verso il Cluj: Proto si prepara all'esordio

Lazio, la probabile formazione contro il Cluj

Tirerà il fiato anche Strakosha, al suo posto ecco Silvio Proto. Il belga fin qui non ha mai giocato, troverà spazio domani sera. In difesa ci sono Bastos, Vavro e Acerbi spostato sul centrosinistra. L'ex Sassuolo non riposa praticamente mai. Sulla fascia destra Lazzari è sicuro di una maglia da titolare con Marusic ancora ai box. Poi Parolo, Cataldi in regia, Berisha e Jony. Davanti Correa con Caicedo. L'ecuadoriano, come ammesso da Inzaghi in conferenza, non è al meglio per un problema alla caviglia. Nella rifinitura di domani il tecnico biancoceleste scioglierà gli ultimi dubbi, ma Felipe dovrebbe farcela. In caso contrario ecco Adekanye dal primo minuto: l’ex Liverpool ha giocato fin qui appena 14 minuti (10 all’andata proprio contro il Cluj, 4 in Serie A con il Genoa).

Probabile formazione, Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. All. S. Inzaghi.