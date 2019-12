Lazio-Juve con un Olimpico pieno: sarà record stagionale di presenze

ROMA - Lazio contro Juventus, la sfida tra la terza e la seconda della Serie A. E l’Olimpico si prepara: saranno più di 50mila gli spettatori che assisteranno al big match di sabato sera. Il pubblico laziale ha risposto presente, spinto anche dai continui appelli dei giocatori, allenatore e società. Tra abbonati e biglietti venduti è stato già superato il record stagionale di presenze fatto registrare al derby. In quella giornata le presenze furono 48.889, per Lazio-Juve siamo già a quota 50mila.

Calendario ufficiale della Lazio 2020

Lazio, la grande notte all’Olimpico

Per una grande sfida serve un grande pubblico. Lazio e Juventus, ecco a voi un Olimpico pieno. Sono 29mila i tagliandi acquistati ad oggi, di cui oltre 10mila da parte dei tifosi juventini, in più vanno sommati i 20.300 abbonamenti. Ecco che si arriva a 50mila spettatori per un notevole colpo d’occhio. Curve esaurite, così come distinti sud-ovest, nord-est e nord-ovest. Ci sono solo alcuni posti nei distinti sud-est (40 euro), in tribuna Monte Mario (100 euro) e Tevere (60 euro). Ieri il responsabile marketing del club biancoceleste, Marco Canigiani, prevedeva un ulteriore balzo in avanti: “Credo che raggiungeremo i 56-57mila, forse anche 60 spettatori. Più si esauriscono i settori popolari, più il ritmo diminuisce ovviamente. La vendita è libera e bisogna essere tempestivi anche nel riempire la Curva Maestrelli per non lasciarla ai tifosi della Juventus”.