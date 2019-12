Lazio, Durmisi saluta: va in prestito al Nizza

ROMA - Riza Durmisi saluta la Lazio. Il terzino biancoceleste, fuori dal progetto di Simone Inzaghi, ha raggiunto un accordo con il Nizza in queste ore. Prestito che si formalizzerà a gennaio quando riaprirà il calciomercato. Il club francese, ha già anticipato l’ufficialità dell’affare attraverso un comunicato: “Il difensore internazionale danese Riza Durmisi (25) sarà prestato all'OGC Nice da gennaio. Per prepararsi alla seconda metà della stagione, nei prossimi giorni apparirà un nuovo volto nel centro sportivo. Il mancino Riza Durmisi (25) ha superato con successo la sua visita medica pre-appuntamento giovedì. In accordo con il club laziale, è ora disponibile per Patrick Vieira". Il calciatore si allenava da solo a Formello, adesso non vede di iniziare la sua nuova avventura: “Prima di tutto grazie a Dio per aver fatto in modo che questo accadesse. Grazie al direttore Julien Fournier per aver creduto in me. Grazie anche al mister Vieira. Ora è il momento di essere di nuovo felice e godere di ogni singolo minuto nel Nizza”.

