Tare sfida la Juve: "Lazio, i tabù sono fatti per essere sfatati"

ROMA - Lazio-Juventus, una partita che vale tantissimo in chiave classifica. La terza della Serie A sfida la seconda per un match dal tutto esaurito all’Olimpico. Ai microfoni di Dazn, il ds biancoceleste Igli Tare ha commentato ad inizio partita: “I tabù sono fatti per essere sfatati. Dobbiamo vincere in casa contro la Juventus come siamo riusciti a fare risultato a San Siro dopo trent’anni, siamo in un buon momento, la classifica ci permette di pensare in grande. Dobbiamo vincere, poi vedremo il resto. Vincere aiuta a crescere".